Sospechoso acusado de balear a dos mujeres, una de ellas perdió su vida tras sus lesiones

Published 1:39 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--El segundo juicio para el hombre David Frank Martinez comenzó esta semana. Este es el hombre quien ha sido acusado de balear a dos mujeres en un bar y causando la muerte de una de ellas. El tiroteo ocurrió en el local " veteran’s tavern". La policía de Pueblo menciono que ellos encontraron a las dos mujeres dos heridas de balas. 

Ambas mujeres fueron transportadas a un hospital donde después una murió por sus heridas. Martinez fue arrestado por comenzar un tiroteo una semana después y enfrenta cargos por homicidio en primer grado. Su primer juicio comenzó en julio pero un mes después la defensa pido reducir la fianza de Martínez de un millón de dólares. 


Sin embargo, el juez negó el pedido, por lo tanto se espera que el segundo juicio finalize el 10 de octubre. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

