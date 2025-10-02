Nuevos detalles sobre el homicidio, suicidio que ocurrió en Fountain

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)-- Recibimos nueva información sobre las dos personas encontradas muertas dentro de una casa en fountain la semana pasada. La policía ha confirmado que el caso sera investigado como un homicidio- suicidio. Hace una semana, la policía encontró a Amanda Larribas, de 33 años, y a Robert Spruill, de 33 años muertos dentro de una casa en bonita drive.

Los operadores recibieron una llamada al 911 en la que se escuchó una pelea al fondo. Según la oficina forense del condado de el paso, Larriba ha sido considerada víctima de homicidio, y la muerte de Spruill se ha catalogado como suicidio.

La policía afirma que dos niños pequeños fueron encontrados ilesos dentro de la casa. La abuela de la víctima nos cuenta que Larriba se había mudado recientemente a la casa, a pesar de que el hombre l había sido un compañero abusivo en el pasado.