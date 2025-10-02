Adolescente muere tras procedimiento de implantes de seno y tipo cirugía

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Paloma Nicole, de 14 años, falleció tras someterse a un implante de senos y lipo cirugía en una clínica. El procedimiento se realizó, presuntamente, sin autorización paterna, ya que solo la madre firmó el consentimiento, señalan las autoridades. La fiscalía investiga el caso por presunta omisión de cuidados, homicidio culposo y responsabilidad médica. Dos personas ya fueron detenidas en el caso.