Continua la investigación de los hermanos Cotter’s

KRDO
Top down view of the Davis Mortuary building.
Published 1:20 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos hablando sobre la investigación de Brian y Chris Cotter los dueños de centro de cremación donde 24 cuerpos fueron hallados en un estado de descomposición. Los nuevos detalles revelan qué 6 de las 24 víctimas han sido identificadas. 

Los investigadores mencionan qué ellos creen que la mayoría de las 24 víctimas murieron entre el 2010 al 2012. Ademas, agentes del buró de investigaciones en Colorado. Mencionan que ellos acaban de abrir una nueva investigación para el caso de Davis Mortuary. Los investigadores creen que aún van a durar meses para poder identificar a todas las 24 víctimas. 

Al momento ambos Brian y Chris Cotter han solicitado la ayuda de abogados pero ninguno ha sido arrestado. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

