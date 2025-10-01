Avión aterriza de una forma inmediata en la carretera Powers en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un piloto local tuvo que aterrizar de una forma inmediata esto en la carretera de Powers en Colorado Springs. Lo bueno de todo esto es que nadie resulto herido al momento tenemos entendido que el pequeño avión salió del aeropuerto de Colorado Springs

A las 4:15 de la mañana y después de aproximadamente 5 minutos tuvo que aterrizar de una forma inmediata.El avión choque en la autopista Powers pero todos los pasajeros salieron sin una lesion.

Los bomberos llegaron al local para lidiar con los líquidos que salieron de la avioneta. Telemundo Sur Co, hablo con el dueño de la compañía que renta sus aviones al aeropuerto de Colorado Springs él menciona que el piloto reporto un problema con el avión entre los five minutos que estaban en el aire.

La avenida aún sigue congestionada con tráfico pero se espera que pronto pase.