Minuto de Salud: GLP-1 y como ayudan a la comunidad obesa

NATIONAL, (KTLO)--La popularidad de las medicinas GLP-1 para la pérdida de peso continúa creciendo. Alrededor de uno de cada ocho adultos en estados unidos reportó haber usado estas medicinas al menos una vez, según una encuesta de 2024 de KFF. Aunque la pérdida de peso varía entre las personas que toman estos medicamentos, un estudio sugiere que la cantidad que un paciente pierda podría basarse en parte en su biología. En el minuto de salud de hoy, laura díaz nos cuenta qué dice el investigador líder sobre los hallazgos y por qué dice que es un paso importante en ayudar a aquellos con obesidad.

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

