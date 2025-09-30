Skip to Content
Cafeteria local busca donaciones de la comunidad para ayudar a los gatos en su centro

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una cafeteria local en la comunidad esta pidiendo la aydua de sus residentes.  "Comfort & Joy Cat Café", esta localizada al sur de la avenida nevada en el centro de Colorado Springs. Ellos han ayudado a 96 gatos a encontrar una familia permanente desde que abrieron hace un año, pero ahora necesitan 

La ayuda de la comunidad ya que están lidiando con problemas financieros. Ellos ahora han creado una página de donaciones para ayudar con los esenciales como la comida, tierra, y medicamentos para algunos de los gatos. Para más información pude visitar la página oficial de gofundme.

