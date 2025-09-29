Skip to Content
Una plaga impacta al ganado en México

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El gobierno de estados unidos reportó el primer caso de gusano barrenador en el estado fronterizo de nuevo león. Una plaga que se creía erradicada hace más de cuatro décadas, volvió a México -y ha provocado un impase comercial en la relación con estados unidos y está golpeando con fuerza al sector ganadero mexicano, ya que ha provocado el cierre indefinido a la exportación de ganado bovino a estados unidos y ha representado pérdidas superiores a mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del sector. CNN viajó a chiapas, al sur del país, para conocer de primera mano qué es la plaga del gusano barrenador, cómo está impactando y por dónde entra. Valeria león nos muestra cómo enfrentan esta emergencia que enfrentan los productores en el sur de México.

