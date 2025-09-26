Herencia Hispana: Graciela Tiscareño-Sato una líder hispana en el mundo de la aviación

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Este fin de semana personas podrán tomar ventaja del evento tradicional en Pueblo conocido como el "Pueblo Wings of Pride Airshow", ademas, ahí podrán conocer a Graciela Tiscareño-Sato una líder hispana aviadora.

Graciela Tiscareño-Sato se graduó de la Universidad de California en Berkeley. Mientras ella completaba sus estudios en la universidad también asistió el entrenamiento de la reserve para oficiales en las Fuerzas Aéreas.

"Cuando yo era niña en greeley. Yo nunca fui a aeropuertos. Yo nunca vi aviones. Yo no sabía nada de aviación. Mami y papi son de México. Tenemos una familia grande y nunca viajábamos en avión, sólo en carro, al paso. Mi historia de cómo resultó que fui a volar aviones, que la fuerza aérea es una historia muy rara y por eso visito las escuelas, porque el modo que pasó. Yo le pregunté a mi consejera en secundaria cómo puedo ir a la universidad? Y ella me informó que su esposo me informó de la beca de la fuerza aérea que me iba directamente de la secundariaa a la universidad, el airforce rotc schoolarship, de ahí empezaron mis sueños. Yo quería ser mujer con educación. La aviación pasó después, cuando estaba ya en la universidad y me dieron la oportunidad de ir a volar", dijo Tiscareño-Sato.

Después de graduarse de la universidad Sato decidió dedicar su tiempo a la Fuerza Aérea donde eventualmente se graduó con un honor de una clase avanzada donde de esos 25 estudiantes. Ella era la única mujer y ademas, era latina.

"Yo fui la primera latina aviadora en la fuerza aérea que recibió la medalla para operaciones de combate. Y eso pasó sobre irak, en arabia, en mi primer misión de cuando era primero, cuando fui por allá con el teniente de segundo grado. Yo no sabía nada, que era la primera de seguir esa medalla para operaciones de combate, no sabía nada de eso hace hace tres años. Eso para mí ahora es un orgullo de saber que hice historia. Pero en ese momento yo no sabía nada. Yo nomás estaba volando y haciendo mi trabajo, que me mandó la fuerza aérea, que me entrenó. Pero ahora es algo muy importante y lo comunico para que se animen los latinos y la niñas, también para acercarse las difíciles carreras técnicas. Ahora uso ese, ese honor para inspirar a los niños", dijo Tiscareño-Sato.

Tras años de servir a nuestra nación Tiscareño-Sato sigue dando más a su comunidad.

"Yo escribí los libros en inglés, en español, las dos idiomas, porque mi primer idioma fue español. Yo empecé la escuela hablando español, pero rápidamente, rápidamente aprendí el inglés. Con el tiempo de escribir los libros. Yo pensé es muy importante que las familias puedan leer estos libros y saber mi historia en español. Y las familias que leen en inglés, pues que lo lea en inglés también. Para tener esas experiencias en dos idiomas y que se vean los dos idiomas. Es muy importante para mí, porque la gente que habla dos idiomas o más van a tener muchas más oportunidades en este país, en este mundo, y por eso escribo mi historia en los dos idiomas, para que se vean las dos idiomas y que los niños y niñas vean y que piensen, pues yo puedo leer eso también", dijo Tiscareño-Sato.

Y su meta ahora es ayudar a inspirar a las niñas atrevas del mundo a que asistan a una carrera educativa o a las fuerzas armadas.

"Yo crecí en greeley, aquí en colorado, pero nunca fuimos a espectáculos aéreos porque nunca sabíamos que estaban pasando. Por eso es muy importante que estén comunicando ese espectáculo aéreo ahora en la ciudad de puebla para que vengan más familias que hablan español, para que los niños y niñas y niñas tengan oportunidad de conocer aviones y enamorarse con la industria de aviación", dijo Tiscareño-Sato.

Sato se ha ganado el premio como "La mejor autora bilingüe " del libro "Buenas noches capitán mamá" o " Good night captain mama" en inglés.

El libro vendido en amazon es el primer libro bilingüe para niños que explica porque mami esta sirviendo en las fuerzas armadas.

"Yo quiero escribir más libros y tener más libros para que se vean los ejemplos y las contribuciones importantes de los latinos en este país, es la misión. So vamos a escribir más libros para esa misión so yo nomás quiero continuar con lo que estoy haciendo de capitán máma de dar ejemplos a los niños y niñas para inspirar", dijo Tiscareño-Sato.

Para más información sobre donde comparar su libro pueden ingresar a la página oficial de amazon.