Skip to Content
Crispin

Dos personas pierden la vide en un caso de homicidio suicidio

By
Published 1:47 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Dos personas muertas en un caso de suicidio, homicidio ocurrió el jueves en la tarde en Fountain. Al sur de Colorado Springs. Los policías de fountain han confirmado que hallaron a dos personas muertas dentro de una vivienda en Bonita Drive. 

  Nuestras cámaras estaban ahi todo el día mientras los paramédicos llegaban a la casa y el médico forense sacaba ambos cuerpos de la vivienda. Cuando los familiares llegaron a la escena tambien tuvimos la oportunidad de hablar con la abuela de la víctima.

 Brigitte Juroska nos menciono que su nieta acababa de moverse a esa casa con su pareja que tenia un historial de abuso. Otros vecinos nos mencionaron que esta no era la primera vez que tenia que llegar la policia a esta casa. 

Los despachadores mencionan que cuando la persona llamo al 911 no hablo pero se podia escuchar una pelea ocurriendo en el fondo. La víctima tenia 3 hijos, uno de 7 meses, 3 años y 13 años la abuela ahora pregunta quién se va hacer cargo de los menores.

Article Topic Follows: Crispin
##Ablock-lead

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.