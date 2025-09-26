Dos personas pierden la vide en un caso de homicidio suicidio

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Dos personas muertas en un caso de suicidio, homicidio ocurrió el jueves en la tarde en Fountain. Al sur de Colorado Springs. Los policías de fountain han confirmado que hallaron a dos personas muertas dentro de una vivienda en Bonita Drive.

Nuestras cámaras estaban ahi todo el día mientras los paramédicos llegaban a la casa y el médico forense sacaba ambos cuerpos de la vivienda. Cuando los familiares llegaron a la escena tambien tuvimos la oportunidad de hablar con la abuela de la víctima.

Brigitte Juroska nos menciono que su nieta acababa de moverse a esa casa con su pareja que tenia un historial de abuso. Otros vecinos nos mencionaron que esta no era la primera vez que tenia que llegar la policia a esta casa.

Los despachadores mencionan que cuando la persona llamo al 911 no hablo pero se podia escuchar una pelea ocurriendo en el fondo. La víctima tenia 3 hijos, uno de 7 meses, 3 años y 13 años la abuela ahora pregunta quién se va hacer cargo de los menores.