Aumenta el número de casos de atropellamiento en la ciudad de Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--A una alarmante tendencia llega a nuestras carreteras y los lideres de la ciudad buscan respuestas. Desde el 2015, más peatones y ciclistas han sido impactos por autos y camionetas un aumento de un 167 por ciento.

Ese número ha sido realizado por el departamento de transportación de Colorado o C-DOT por su siglas en inglés. El jueves C-DOT realizo un evento para recordar a todas las víctimas que han perdido su vida en Colorado Springs.

Ellos tambien quieren recordarle a los conductores que manejen con precaución y que siempre estén atentos por la seguridad del público.