Una persona perdió su vida y dos sufrieron lesiones dentro del centro de ICE en Dallas

Al menos una persona ha muerto y dos resultado heridas tras un tiroteo en una oficina de campo de inmigración y aduanas de EE.UU. en Dallas. Las autoridades dicen que el responsable también murió por un disparo autoinfligido.

Un detenido murió dos otros resultaron heridos en un ataque armado en una oficina local del ice en dallas, texas. Esta mañana, el departamento de seguridad nacional dice que un franco tirador abrió fuego desde una azotea cercana contra la oficina, incluso también contra una camioneta que estaba en una área de acceso donde las víctimas recibieron los disparos.

El director del fbi, Kash Patel, hizo una publicación en X sobre los casquillos de los cinco mostrados en la foto que Patel difundió.Uno tiene escritas las palabras en tinta azul anti ICE. El atacante señalado como responsable tiene 29 años y también era un residente de Dallas, Texas.Murió a causa de una herida de bala autoinfligida, dijo la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Horas después del tiroteo, también escuchamos del presidente Donald Trump, que se pronunció públicamente vinculando el incidente con la violencia que, según él, sin pruebas, proviene de y cito los demócratas radicales de izquierda que demonizan constantemente a las fuerzas del orden la liga de ciudadanos latinoamericanos unidos, conocido como LULAC, también respondió y condenó el tiroteo de esta mañana también dice que esta violencia y violencia en general nunca es la respuesta.