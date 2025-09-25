Skip to Content
Nuevos cambios llegan al distrito escolar 49: Cambio para los estudiantes transgénero

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Nuevos cambios llegan al distrito escolar 49 en Colorado Springs esto después de que el distrito educativo pasara una resolución al tema de los baños escolares y el género sexual de los alumnos. El consejo educativo paso el voto con 3 favor y 2 en contra durante su junta el miércoles en la noche.    

El tema controversial fue presentado a principios del año tras la orden ejecutiva que fue firmada por el presidente Donald Trump. El cual define el genero de los estudiantes en dos categorías, niños y niñas. Miembros del consejo educativo dicen que ellos crearon esta póliza para proteger a los alumnos, mientras también siguen las leyes federales. 

Aquellos defensores de los estudiantes transgénero mencionan que son reglas en contra estos estudiantes. Sin embargo, es importante recordar que aún abra baños individuales para los estudiantes que lo necesiten o no quieran asistir a los otras baños públicos.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

