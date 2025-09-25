Más personas están sobreviviendo el cáncer en el 2025

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Cada vez más personas sobreviven al cáncer, a principios del año, aproximadamente una de cada 18 personas en estados unidos era sobreviviente de cáncer y se espera que ese número siga aumentando, en parte debido a factores como tratamientos avanzados y detecciones.

Primero, buenas noticias: la tasa general de mortalidad por cáncer en estados unidos disminuyó un 34 por ciento entre 1991 y 2022, evitando unos cuatro millones y medio de muertes. Pero la mala noticia: no todos están viendo este cambio en su lucha contra el cáncer

"El lugar donde la gente vive puede determinar si sobrevive al cáncer y no en una pequeña medida", dijo

el Dr. Arif kKamal, director médico de pacientes, sociedad estadounidense del cáncer.

Un nuevo estudio de la sociedad estadounidense del cáncer señala que las tasas generales de supervivencia a cinco años en cada etapa de cáncer fueron más bajas en zonas rurales de estados unidos tanto para pacientes negros como blancos. Lo que significa que tus probabilidades de sobrevivir al cáncer no dependen solamente de la biología, asegura el Dr. Arif Kamal

"Este estudio ahora habla de la importancia de la llamada "Z-n-a" , zona de nacimiento de una persona, su código postal, así como pensamos en el adn, esta idea de donde vives y tu ubicación y la distancia de una atención altamente especializada, incluyendo ensayos clínicos, puede determinar si sobrevives al cáncer", dijo Kamal.

Kamal dice que el primer paso para cerrar la brecha es ser consciente de que existe una brecha y que personas en zonas rurales pueden no tener acceso a servicios especializados como radiación o a cirujanos experimentados en el tratamiento de su enfermedad específica.

"Eso significa que, en lugar de tener que ir a un centro de atención del cáncer, la atención llega a ellos, y esto puede tomar muchas formas diferentes: centros oncológicos más pequeños en todo el país, incluso la atención domiciliaria del cáncer que muestra un gran potencial en cómo podemos cerrar esta brecha", dijo Kamal.

El dice que la sociedad estadounidense del cáncer y otras organizaciones ayudan a proporcionar servicios de alojamiento y transporte a pacientes que no viven cerca de un programa de salud que brinde atención de alta calidad.