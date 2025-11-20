Skip to Content
Roam el perro policial siguen en buena condición tras ser apuñalado en Colorado Springs

Published 3:33 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una actualización sobre el canino policial quien fue apuñalado en octubre por un hombre durante una llamada de disturbio. Roam, actualmente se sigue recuperando de una manera saludable.El veterinario menciona que Roam ahora puede quitarse su cono también, agrego su amo, que Roam finalmente pudo bañarse. Y que solo tiene aproximadamente 3 semanas hasta que finalize sus medicamentos, agregando que esta en buenos espíritus. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

