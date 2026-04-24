“Me dejé llevar por el momento”, dice a CNN Carlos Baute sobre la polémica por los cánticos racistas contra Delcy Rodríguez

Por Rebeka Kelly y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El cantante Carlos Baute dijo a CNN que, durante su presentación en Madrid, en la que el público coreó consignas racistas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó de forma impulsiva. También volvió a pedir disculpas tras la controversia desatada.

“Me dejé llevar por el momento y nada más”, dijo en una entrevista con la periodista Rebeca Kelly en el programa CNN América, al referirse a lo ocurrido durante un evento encabezado por la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

En el acto, celebrado en la Puerta del Sol de la capital española, uno de los cánticos que se escucharon fue “¡Fuera la mona!”, lo que el Gobierno de Venezuela interpretó como una referencia a la presidenta encargada. Baute, reconocido músico venezolano-español, también cantó la frase al micrófono. La multitud reunida repitió a coro. Esto generó polémica y rechazo en varios ámbitos internacionales.

El Gobierno de Venezuela fue el primero en reaccionar ante los cánticos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, consideró que se trató de un hecho “terrible” y que las consignas no fueron “contra Delcy nada más”, sino “contra la mujer venezolana” en general.

La propia Machado expresó su rechazo en una entrevista con la agencia española de noticias EFE. “Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza”, dijo. “Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos”.

El lunes, cientos de mujeres chavistas protestaron en Caracas contra los comentarios racistas dirigidos a Rodríguez y reunieron firmas para denunciarlos ante la Embajada de España en Venezuela.

Durante la entrevista, Baute volvió a pedir disculpas e insistió en que su participación no tuvo intención ofensiva. “Eso no representa quién soy. Yo no creo para nada en el insulto; como camino, no existe eso… Yo no tengo problema en pedir disculpas porque soy cero, absolutamente cero racista”, afirmó. “Yo soy hombre de fe, un hombre creyente que tiene valores y aparte que no le gustaría que mis hijos dijeran eso”, añadió.

“Yo me sumé como un cántico más y después dije: ‘Dios, metí la gamba’”, dijo. También aseguró que en ese instante no terminó de dimensionar lo que estaba ocurriendo: “No tenía ni idea exactamente de lo que estaba haciendo. Lo analicé después, pero mucho después”.

El cantante recordó que, mientras el público coreaba la consigna, él replicaba partes de un intercambio con la multitud, hasta que empezó a percibir el mensaje. “Yo dije: ‘¿Con quién es esto, qué es esto?’. Ahí analicé y ya después me quedé callado. Solamente lo dije dos veces”.

Nacido en Caracas y con doble nacionalidad venezolana y española, Baute vive desde hace décadas en España y es abiertamente crítico del chavismo.

Fue uno de los primeros artistas en celebrar la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero, con una serie de videos en sus redes sociales en los que se lo veía visiblemente emocionado.

Baute también describió la presentación del sábado en Madrid como un momento cargado de emoción en el que todo pasó muy rápido. “Cuando yo vi a María Corina, cuando ella sale al balcón, lo primero que hacen es cantar. Hacen ese cántico, todo el pueblo. Eran más de 3.000 personas. Luego, otra vez, lo vuelven a decir. Pero claro, ella es política. Yo no soy político. Ella sabe y domina ese espacio”.

Machado se encontraba el sábado en Madrid, donde recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso. Tras el acto en el que se produjeron los cánticos racistas, Díaz-Ayuso y Machado aparecieron en el balcón y, luego, la líder opositora venezolana habló al público.

El Gobierno de Venezuela cuestionó con dureza las consignas. La embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, consideró los cánticos “una manifestación inaceptable de discurso de odio” y expresó “sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, así como a todas aquellas personas que hayan podido sentirse ofendidas.

“Es aún más grave cuando este tipo de expresiones se dirigen contra una mujer, pues configuran una forma de violencia política basada en la misoginia y el racismo que no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia”, añadió Gutiérrez.

El ministro Diosdado Cabello también manifestó su rechazo. Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el alto funcionario dijo que la “campaña de odio tiene que cesar”.

CNN solicitó comentarios al equipo de prensa de Machado y está a la espera de respuesta. En la entrevista que tuvo con la agencia española EFE, la líder opositora se deslindó de los cánticos de esa jornada en Madrid.

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Con información de Sol Amaya, de CNN.