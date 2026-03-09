Exclusivo CNN: Irán está preparado para una guerra extensa con EE.UU., dice alto funcionario

Por Frederik Pleitgen y Claudia Otto, CNN

Un alto funcionario iraní advirtió que el Gobierno está preparado para una larga guerra con EE.UU. y señaló que está dispuesto a seguir atacando a los países del golfo Pérsico para intentar persuadirlos de que convenzan al presidente Donald Trump de que se retire del conflicto.

La advertencia se produjo en una entrevista exclusiva con CNN en Teherán con Kamal Kharazi, asesor de política exterior de la oficina del líder supremo, quien descartó la diplomacia por ahora y afirmó que la guerra solo terminaría con dificultades económicas, lo que indica un endurecimiento de la postura del Gobierno tras el décimo día del conflicto.

“Ya no veo margen para la diplomacia. Porque Donald Trump ha estado engañando a otros e incumpliendo sus promesas, y lo hemos experimentado en dos momentos de negociaciones: mientras estábamos negociando, nos atacaron”, declaró Kharazi a CNN el lunes.

“No hay margen a menos que la presión económica se incremente hasta el punto de que otros países intervengan para garantizar el fin de la agresión estadounidense e israelí contra Irán”, declaró Kharazi, sugiriendo que los países del golfo Pérsico y otros países deben presionar a Estados Unidos para que ponga fin a la guerra.

“Esta guerra ha generado mucha presión —económica— sobre otros, en términos de inflación y escasez de energía, y si continúa, esta presión se incrementará aún más, y por lo tanto, otros no tendrán más remedio que intervenir”, afirmó.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, Irán ha atacado numerosos países de Medio Oriente. Teherán afirma que ataca intereses estadounidenses en los países del Golfo, pero edificios residenciales y aeropuertos también han sido objeto de ataques reiterados.

Los ataques iraníes han explotado la fragilidad del comercio energético mundial, incluyendo la infraestructura y las rutas de tránsito. El tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz prácticamente se ha desplomado, con los precios del crudo superando los 100 dólares por barril el lunes, lo que ha afectado a los bolsillos y al mercado bursátil.

Se estima que el 20% del suministro mundial de petróleo se ha visto interrumpido por el conflicto en curso, aproximadamente el doble del récord establecido durante la Crisis de Suez de 1956-1957, según datos históricos de Rapidan Energy Group.

La guerra no solo ha descarrilado el flujo de petróleo fuera de la región, sino que también ha eliminado la “capacidad disponible” que suele servir de amortiguador en los mercados energéticos. La capacidad disponible mide cuánta producción de petróleo adicional podría reactivarse rápidamente, de ser necesario.

Un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) declaró el domingo que Irán está utilizando el 60% de su potencia de fuego para atacar bases estadounidenses e “intereses estratégicos” en la región.

Mientras tanto, Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del anterior líder supremo Alí Jamenei, fue ascendido al cargo más alto del país durante el fin de semana, lo que indica la probabilidad de una mayor escalada.

Al preguntársele si el ejército iraní y el liderazgo supremo están unidos de cara al futuro, Kharazi respondió: “Sí, exactamente”.

“La responsabilidad del líder de la República Islámica de Irán es liderar la capacidad de defensa de Irán y, por lo tanto, como lo hacía el ayatola Jamenei, ahora lo hará el nuevo líder”, afirmó.

Trump declaró la semana pasada que el nombramiento de Jamenei como sucesor de su padre sería “inaceptable” para él.

“Eso no es asunto suyo”, afirmó Kharazi.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kara Fox, Catherine Nicholls y Matt Egan, de CNN.