La tasa de desempleo alcanzó en noviembre su máximo en cuatro años

El mercado laboral estadounidense se volvió aún más restrictivo en noviembre.

El desempleo alcanzó su máximo en cuatro años, el 4,6 % en noviembre, y la economía creó 64.000 empleos, según mostraron nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), este martes.

El aumento del empleo del mes pasado, que superó las expectativas, se produjo tras una pérdida de 105.000 puestos de trabajo en octubre, según un informe de empleo que fue uno de los más atípicos de la historia reciente.

Es que el cierre del Gobierno federal, el más largo de la historia, ensombreció este importante indicador económico. Las agencias estadísticas permanecieron prácticamente inactivas desde el 1 de octubre hasta el 12 de noviembre y no pudieron recopilar, procesar ni analizar datos. Por lo tanto, la BLS no publicó un informe de empleo independiente para octubre.

Además, por primera vez en casi 80 años, no se publicó la tasa de desempleo de octubre debido a la falta de recopilación de datos durante el cierre del gobierno.

El informe de noviembre no solo se retrasó respecto a su fecha de publicación original del 5 de diciembre, sino que también incluyó los datos parciales que se pudieron recopilar para octubre.

Sin embargo, el recuento de empleo de octubre presentaba algunas particularidades: la considerable pérdida de empleo se debió completamente a los recortes de personal en la administración federal implementados por el gobierno de Trump.

En octubre, el sector del empleo federal registró una pérdida de 162.000 puestos de trabajo, como resultado de las renuncias diferidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se implementaron a principios de año pero entraron en vigor el 30 de septiembre.

Los economistas esperaban una ganancia neta de 40.000 empleos para noviembre y que la tasa de desempleo se mantuviera sin cambios respecto a la tasa de septiembre del 4,4 %, según FactSet.

Esta historia está en desarrollo y será actualizada.

