El fin a casi 20 años de izquierda: Rodrigo Paz y Edmand Lara toman posesión como presidente y vicepresidente de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara tomaron posesión este sábado de los cargos de presidente y vicepresidente de Bolivia, respectivamente, con lo que llega a su fin un ciclo de casi 20 años de gobiernos de izquierda, primero de la mano de Evo Morales y luego de Luis Arce.

Lara fue el primero en arribar a Plaza Murillo para el acto. Lo hizo vestido con el traje de gala de la Policía boliviana y, antes de entrar a la Asamblea Legislativa para jurar en el cargo, realizó saludos de corte policial. El ahora vicepresidente es un expolicía transformado en estrella de TikTok por su discurso anticorrupción.

Además de ser vicepresidente tras su juramento, Lara también fungirá como presidente de la Asamblea Legislativa.

A continuación, Lara dio inicio a la sesión legislativa como acto que antecede a la toma de posesión de Paz y saludó a todos los invitados, uno por uno, entre ellos (en orden de mención):

Javier Milei, presidente de Argentina.

Gabriel Boric, presidente de Chile.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

Christian Wulff, expresidente de Alemania.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.

Mary Denisse Munive, vicepresidenta de Costa Rica.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

Cancilleres, delegados y embajadores de decenas de países más, entre ellos Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Representantes de organismos internacionales.

Lara también hizo mención de expresidentes bolivianos presentes en la ceremonia, entre ellos Jaime Paz Zamora (padre de Paz Pereira), Jeanine Áñez (liberada esta semana de prisión) y Jorge “Tuto” Quiroga (quien se enfrentó a Paz Pereira en las recientes elecciones).

El vicepresidente dio unos minutos de pausa a la sesión para la llegada de Paz Pereira. Con esto, llegaba el momento para la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia.

A diferencia de Lara, Paz Pereira llegó a Plaza Murillo vestido de traje negro, camisa blanca y una corbata azul en tono grisáceo.

Paz Pereira decidió caminar hacia la Asamblea Legislativa sin un paraguas de por medio. La lluvia fue constante durante toda la ceremonia.

Ya dentro de la Asamblea, Lara fue el encargado de tomar el juramento de Paz.

Paz inició su discurso inaugural con agradecimientos: tanto a los invitados al acto como a su familia y la del vicepresidente.

Sin embargo, el primer agradecimiento del presidente de Bolivia fue a la Pachamama (Madre Tierra) por la lluvia que cubrió la zona este sábado.

“Está haciendo una limpia, nos está bendiciendo. Y es significa que es en buena hora, son buenos augurios”, dijo Paz al iniciar su primer discurso como presidente.

En adelante, una buena parte de su discurso se centró en una crítica a los últimos 20 años de gobiernos de izquierda.

“Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos una Bolivia de espalda al mundo”, aseveró Paz.

El presidente de Bolivia dijo que es central hablar con la verdad y aseguró que recibe un país “devastado”.

“Nos dejan una economía quebrada con las reservas internacionales más bajas en 30 años. Nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza. Nos dejan un estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo. Nos dejan filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos, salarios que no alcanzan. Nos dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y material. Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”, enfatizó Paz.

Enseguida, mandó un mensaje directamente a los últimos gobiernos de izquierda: “No podemos mentir y decir que estamos mejor que antes. ¿El mal gasto de US$ 60.000 millones del gas y tener una deuda de más de US$ 40.000 millones, interna y externa, fue algo correcto?, ¿eso estuvo bien?, ¿somos un mejor país?”.

Aseguró que los gobiernos de izquierda “traicionaron” a los bolivianos, y agregó que la traición “se paga”.

Sobre la falta de combustible en el país, Paz dijo que “desde anoche” ya están entrando cisternas con diésel y gasolina a Bolivia.

El presidente aprovechó esta coyuntura para criticar nuevamente a los últimos gobiernos, y fue la única vez en su discurso que se refirió literalmente a Morales y Arce.

“¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron? Nos dijeron que Bolivia iba a tener un mar de gas, acuérdense. Aquí no estamos haciendo recuerdo para vengarnos. Sabemos lo que no funcionó. ¿Dónde está el mar de gas? Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio?”.

