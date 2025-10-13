¿Qué pasó en la explosión mortal en una planta de Tennessee? Así va la investigación

Por Alisha Ebrahimji y Isabel Rosales, CNN

Casi tres días después de una explosión enorme en una instalación de Tennessee especializada en la fabricación de explosivos militares, los investigadores siguen revisando el sitio donde 16 personas murieron en una “detonación gigante” tan significativa que produjo lecturas sísmicas a cientos de kilómetros de distancia, según expertos.

Investigadores de varias agencias, incluido el FBI, colaboran en la recuperación de restos para pruebas de ADN, un proceso que probablemente se extienda por varios días, según han informado las autoridades. No se ha encontrado a nadie con vida durante la búsqueda, según el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis. La causa de la explosión sigue bajo investigación, dijeron las autoridades.

Mientras tanto, los residentes lidian una “montón de emociones”, dijo Davis, debido a que la explosión del viernes trajo duros recuerdos de tragedias que traumatizaron a la comunidad unida y a los primeros en responder, quienes revisan la escena paso a paso.

Esto es lo que sabemos sobre la explosión y la investigación:

La explosión del viernes por la mañana en Accurate Energetic Systems, una planta de fabricación de explosivos militares y de demolición, fue una “explosión devastadora”, dijo Davis, e indicó que los equipos de respuesta pudieron asegurar el sitio a media mañana.

La detonación —que fue tan poderosa que se registró como un sismo de magnitud 1,6, según datos del Servicio Geológico de EE.UU.— dejó escombros calcinados y vehículos destrozados en toda el área.

La explosión causó detonaciones menores, dijeron funcionarios locales, y sacudió viviendas hasta a 24 kilómetros de distancia, esparciendo escombros en más de un kilómetro cuadrado.

Accurate Energetic Systems calificó el incidente en su instalación como un “trágico accidente”, en un comunicado emitido el viernes. Davis describió el evento como una de “las escenas más devastadoras” que ha presenciado.

“Es un infierno”, afirmó Davis a los periodistas la noche del viernes. “Es un infierno para nosotros. Es un infierno para todos los involucrados”.

Recursos policiales de todo Tennessee, que incluyeron agentes federales y la Unidad de Operaciones Especiales de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, fueron enviados para ayudar en la investigación, indicó a CNN una fuente familiarizada con las labores. Más de 300 efectivos de emergencia estuvieron en la escena el viernes, informaron las autoridades.

El área que rodea la planta suele ser patrullada por departamentos de policía más pequeños, según la fuente, lo que ha llevado a que otras agencias ofrezcan recursos para brindar apoyo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) lideran la investigación, que se espera “dure varios días”, dijo el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates.

Debido a la naturaleza de la explosión, las labores de recuperación han resultado arduas para las familias de las víctimas y los investigadores que trabajan para limpiar el área, detonar potencialmente y recuperar cualquier otro explosivo en las cercanías y usar ADN para identificar los restos, dijeron los funcionarios.

Los investigadores planearon realizar pruebas rápidas de ADN en el lugar “para que podamos identificar a las personas y brindar esas respuestas a las familias que esperan esas respuestas”, dijo el domingo David Rausch, director de la Oficina de Investigación de Tennessee.

“Vamos a paso de tortuga”, comentó Davis el domingo, y agregó: “Trabajaremos hasta que no quede más trabajo por hacer para tratar de encontrar las respuestas que se necesitan”.

El esfuerzo de recuperación se ha vuelto “más volátil” debido a la presencia de municiones en el sitio, y los investigadores trabajan con el FBI para utilizar tecnología de teléfonos celulares y averiguar qué sucedió en el momento de la explosión, dijo Davis el sábado.

Los investigadores también revisan registros de empleo y ejecutan explosiones controladas, según una fuente familiarizada con la investigación.

“Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo una investigación exhaustiva, metódica y basada en la ciencia para encontrar las respuestas que llevaron a esta tragedia y las respuestas que esta comunidad merece”, afirmó Tyra Cunningham, asistente de agente especial a cargo en la división de Nashville de la ATF, la noche del sábado.

La agencia se asegurará de “que si hay actividad criminal involucrada, los responsables rindan cuentas, y si fue accidental, que se hayan aprendido lecciones para evitar que una tragedia como esta vuelva a suceder”, dijo Cunningham.

En una conferencia de prensa el lunes, las autoridades revelaron los nombres de las 16 víctimas de la tragedia del viernes: Jason Adams, Erick Anderson, Billy Baker, Adam Boatman, Christopher Clark, Mindy Clifton, James Cook, Reyna Gillahan, LeTeisha Mays, Jeremy Moore, Melinda Rainey, Melissa Stanford, Trenton Stewart, Rachel Woodall, Steven Wright y Donald Yowell.

“Puede que no hayamos conocido personalmente a esa persona, pero de alguna forma, probablemente, o sí, conocemos a su familia o familia extendida. Y es este pequeño condado, el EE.UU. rural, donde todos se conocen y todos van a cuidar unos de otros”, dijo Davis el lunes, agregando que entre las víctimas estaban el esposo de su vecina y uno de sus mejores amigos de la infancia.

Ernest Mays es uno de los que tiene un familiar en la lista: su hija de 26 años.

Habló por última vez con LeTeisha Mays, “una parte vital” de su familia, casi tres días antes de la explosión del viernes, dijo a CNN el domingo.

Las autoridades dijeron el sábado que todas las familias de las víctimas habían sido notificadas, pero Ernest Mays dijo que nunca recibió una llamada de ellos y que solo obtuvo información sobre la investigación a través de las noticias.

“Tenemos muchas preguntas y no muchas respuestas”, aseguró la hermana Kelli Avonte Mays.

“Ella es inteligente, hermosa, cariñosa, orientada a la familia”, dijo su hermana gemela Lakeisha Mays. “Mi otra mitad absoluta”.

Stanford era supervisora de producción de 53 años en la planta. Su sobrina, Brittany Kirouac, dijo a CNN en un comunicado el sábado: “Decir que nuestra familia está devastada es quedarse corto”.

“Honestamente, estamos sin palabras y el duelo no es lineal. En las últimas 24 horas he visto: enojo, tristeza, negociación, negación y aceptación”.

Kirouac señalo que la familia solo espera poder llevar a Stanford a casa para poder despedirse.

La instalación, que tenía unos 80 empleados según el alcalde, está a aproximadamente una hora al suroeste de Nashville, en la línea de los condados de Hickman y Humphreys.

Las autoridades dijeron anteriormente que “faltaban 19 almas”, pero luego aclararon que el número de víctimas era 16.

Después de que la explosión sacudiera la casa de Sammy Creech, a unos 19 kilómetros de distancia, llegó la dolorosa noticia de que alrededor de una docena de sus amigos y excompañeros de trabajo de su época en la instalación estaban en el lugar al momento de la explosión, dijo a CNN el sábado.

“Anoche habré dormido tres horas, intermitentemente”, dijo Creech. “Puedo ver sus rostros. Puedo oír sus voces”.

El incidente afectó profundamente a Creech, quien solía almorzar casi todos los días en el edificio donde ocurrió la explosión. Los empleados cambiaban de turno alrededor de la hora en que ocurrió la explosión, a las 7:45 a.m., lo que significa que probablemente había más personas de lo habitual allí, comentó.

La empresa, que se encuentra en un campus de 526 hectáreas, es un empleador muy querido para muchos en la comunidad unida, dijo a CNN el senador estatal de Tennessee, Kerry Roberts. Es común ver a empleados en eventos comunitarios y a personas usando gorras de béisbol con el nombre de la empresa, según Roberts.

Desastres anteriores han dejado una huella dolorosa para muchos, pero están conectados por fuertes lazos comunitarios y se han reunido en vigilias para honrar y rezar por las víctimas.

“Ambos condados fueron golpeados bastante fuerte en el 21”, dijo Davis la noche del sábado, con la voz entrecortada, al parecer refiriéndose a las inundaciones que afectaron al condado de Humphreys y mataron a 20 personas en la ciudad de Waverly y destruyeron cientos de casas y negocios.

“Ya hemos tomado medidas para prepararnos para cuidar aún más a nuestros seres queridos y nuestras familias”, dijo.

“Necesitamos que nuestras comunidades se unan y entiendan que hemos perdido a mucha gente. Esto no solo afecta a esas familias, va más allá. … Podrían ser personas con las que creciste”, afirmó Davis.

El sábado, una residente, Janie Brown, buscó consuelo en una vigilia de oración en una capilla en McEwen, Tennessee. Dijo que conocía y trabajaba con algunas de las víctimas y sus familias, y agregó que el enfoque debería estar en las familias, no en cómo ocurrió el trágico evento.

“Será un día muy, muy triste en nuestra comunidad por un tiempo”, lamentó, instando a la gente a “darnos tiempo para sanar y rezar por nosotros”.

Se brindará apoyo psicológico en las escuelas para ayudar a las familias involucradas, dijo Davis.

Ya se habían planteado preocupaciones sobre la seguridad en la planta, que enfrentó multas federales hace varios años relacionadas con prácticas de seguridad laboral, según registros federales.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a la empresa con US$ 7.200 después de una inspección en 2019 que encontró violaciones relacionadas con el equipo de protección personal, la exposición de empleados a contaminantes y la capacitación de seguridad inadecuada, entre otras infracciones. La empresa impugnó los hallazgos y finalmente llegó a un acuerdo formal, según muestran los registros de OSHA.

La empresa ha reportado 46 lesiones laborales y ninguna muerte desde 2016, el primer año del que hay registros. En 2024, el año más reciente del que hay datos disponibles, la empresa reportó cinco lesiones y una enfermedad.

En 2021, Creech demandó a la empresa, alegando despido injustificado después de ser responsabilizado por un incendio que se produjo en la planta el año anterior.

Creech dijo que había sido discriminado por su edad.

La empresa disputó la demanda de Creech y el caso fue desestimado tras una mediación.

Como muchos otros, Ernest Mays asegura que quiere saber qué causó la explosión y está ansioso por saber si fue accidental o intencional. Expresó preocupación por las medidas de seguridad en el lugar, especialmente después de un incidente en 2014. En abril de ese año, una explosión en la planta mató a un trabajador e hirió a otros cuatro, informó la filial de CNN WSMV.

En ese momento, las autoridades dijeron que varias empresas operaban en la propiedad de Accurate Energetic Systems, pero la explosión ocurrió en un área operada por Rio Ammunition. Actualmente, Accurate Energetic Systems opera la planta.

La familia de LaTeisha Mays dijo que ella ya había planteado varias preocupaciones de seguridad sobre su trabajo y se había quejado de hemorragias nasales en el trabajo, pero estaba esperando terminar de pagar su auto antes de buscar otro empleo.

En la misma línea, la compañera de cuarto de Mays dijo a CNN que ella había expresado preocupaciones sobre su trabajo y temía cada turno dentro de la edificación.

Dalia Faheid, Hanna Park, Maxime Tamsett y Ray Sanchez, de CNN, contribuyeron con este informe.