La comunidad despide a Tyre Nichols con un fuerte llamado a la reforma policial durante su funeral

“Entendemos que es necesario hacer frente a la delincuencia, pero no se lucha contra la delincuencia convirtiéndose uno mismo en delincuente”, dijo Sharpton. “No te enfrentas a los delincuentes en la calle convirtiéndote tú mismo en delincuente. No se lucha contra las bandas convirtiéndose en cinco hombres armados contra un hombre desarmado. Eso no es la policía, eso son delincuentes”.

La vicepresidenta comentó: “Como vicepresidenta de Estados Unidos, exigimos que el Congreso apruebe la ‘Ley George Floyd de Justicia Policial’. Joe Biden la firmará y no debemos demorarnos y no se nos negará. No es negociable”.

