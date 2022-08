¿Cuánto cuesta estudiar una carrera en Estados Unidos?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Estudiar una carrera en Estados Unidos supone una cuantiosa inversión y muchos estudiantes optan por pedir préstamos estudiantiles para afrontar el pago de las matrículas que tanto en las universidades privadas como en las públicas, sigue siendo mucho más alto que en otros países de Europa y Latinoamérica.

Tal es la carga que el Gobierno del presidente Joe Biden aprobó esta semana un plan para dar un respiro a alrededor de 45 millones de estadounidenses que han pagado sus estudios universitarios con préstamos, lo cuales equivalen en total a US$ 1.600 millones de dólares. El plan contempla cancelar una parte de la deuda a aquellos que hayan solicitado préstamos estudiantiles federales.

Pero, ¿cuánto vale estudiar una carrera en Estados Unidos? Todo depende, claro, del tipo de universidad al que quieras asistir: pública o privada. También influye la carrera que elijas y a qué estado decidas ir a estudiar. Además, debes tomar en cuenta los gastos del alquiler de vivienda y la alimentación si es que decides ir a una universidad lejos de casa de tus padres. Aquí te damos una idea de lo que cuesta la educación superior en el país.

¿Cuánto cuesta estudiar una carrera en EE.UU.?

Según el reporte del College Board, una organización que se encarga de elaborar las pruebas y ayuda a millones de estudiantes en Estados Unidos a prepararse para la admisión a la universidad, los costos promedio de la matrícula y cuotas para estudiantes universitarios de tiempo completo en 2021-2022 son los siguientes:

Universidad pública de cuatro años en el estado: US$ 10.740, US$ 170 más que en 2020-21 (1.6% antes del ajuste por inflación). Universidad pública de cuatro años fuera del estado: US $27.560, US$ 410 más que en 2020-21 (1.5% antes del ajuste por inflación). Universidad pública de dos años en el distrito: US$ 3.800, US$ 50 más que en 2020-21 (1,3 % antes del ajuste por inflación). Universidad privada sin fines de lucro de cuatro años: US$ 38.070, US$ 800 más que en 2020-21 (2.1% antes del ajuste por inflación).

El estudio del College Board también hace una estimación promedio de los presupuestos para cada alumno incluyendo la matrícula y tarifas, el alojamiento y la comida, los libros y otros suministros, el transporte y los gastos personales:

Estudiante de universidad pública en el distrito (dos años), el presupuesto oscila entre US$ 18.830 Estudiante de universidad pública en el estado (cuatro años) US$ 27.330 Estudiante de universidad pública fuera del estado (cuatro años) US$ 44.150 Estudiante de universidad privada sin dines de lucro (cuatro años) US$ 55.800

Estudiar una carrera en EE.UU. es más caro que en Europa o Latinoamérica

Estados Unidos se encuentra entre los 3 países más caros, al menos para los estudiantes internacionales, según el Education Data Initiative, un equipo de investigadores que recopila datos y estadísticas sobre el sistema educativo de EE.UU.

En la Unión Europea aunque existen programas para la movilidad de los estudiantes con la intención de generar intercambios culturales cada país miembro establece sus propias políticas educativas. En Alemania, por ejemplo, ir a la universidad pública es gratis y una privada puede costarte hasta US$ 35.000. En Francia, las tasas de matrícula en las universidades públicas se encuentran entre las más accesibles del bloque con un costo promedio de US$ 240 al año.

Mientras que en Latinoamérica estudiar en una universidad puede ser mucho más barato que Estados Unidos o Europa, considerando que la mayoría de los países ofrecen matrículas gratuitas o con grandes descuentos en sus universidades públicas.

