Criminal condenado a 12 años tras las rejas por abusar sexualmente de niños y perros

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Un hombre de Pueblo ha sido sentenciado a 12 años en prison por abusar sexualmente de varios menores de edad y perros. Este es Phoenix Moncivaiz Likes, y en enero del 2023 el fue arrestado por abusar sexualmente de un menor de edad, esta información fue el resulto de una investigación que duro un año.

Cuando los diputados entraron a la vivienda del hombre encontraron material de abuso sexual de menores de edad e incluso conversaciones sobre como el abuso sexualmente de dos menores de edad. Ellos también encontraron evidencia de actos lascivos con animales. Moncivais Likes admitio a abusar sexualmente a menores de edad y tener actos sexuales con perros.