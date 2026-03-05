Un auto choca contra una lavandería en Colorado Springs: Alcohol pudo ser un factor

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Telemundo Sur Colorado a obtenido nuevos videos del momento cuando un auto impactó una lavandería al sur de circle en Colorado Springs. El video viene de una vecina que gracias a su sistema se seguridad pudo ver todo.

El video demuestra como el auto viene de la izquierda antes de impactar el local con clientes dentro de el. Dos personas fueron transportadas a un hospital, incluyendo el conductor. Al momento no tenemos las actualizaciones sobre sus condiciones, pero la policía cree que la velocidad y el conducir bajo los afectos del alcohol eran un factor.