Nueva ordenanza en Denver elimina el uso de las mascarillas para las autoridades

DENVER, Colo. (KTLO)--Denver acaba de pasar una nueva ordenanza, la cual prohibe el uso de mascarillas para los uniformados. Incluyendo las autoridades locales, estatales y federales.La meta de esta nueva ordenanza es para prevenir que actos violentos ocurran, como lo que sucedió en Mineápolis.

Al momento hasta hay platicas sobre otras ciudades adoptando esta regla o que se convierta en una medida estatal. Pero al momento los expertos legales mencionan que esto fuera difícil que la corte lo autorice. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ya dijo que ellos no estarán participando en esta nueva ordenanza en Denver. Pero lideres de la ciudad dicen que ellos si estarán asegurando que los oficiales locales quienes van con las agentes federales durante las operaciones las sigan.