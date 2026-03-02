Madre de Colorado Springs casi pierde su vida por una estafa: Ella espera que su historia sirva como un ejemplo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- La vida de una madre de Colorado Springs casi finalizó, luego de que una estafa la mandara al hospital. Hoy ella quiere compartir su historia, para evitar que alguien más sea víctima de esta misma estafa.

La estafa ocurrió en febrero de este año, cuando Rosa Henry estaba en el trabajo, ella recibió una llamada de un número anónimo. Segun, Henry ella pudo escuchar la voz de su hija y mencionó que ella estaba llorando. La madre pudo escuchar qué otras personas estaban ahí, cuando un hombre le comenzó a hablar. Según datos oficiales el agresor le estaba demando que fuera a Walmart y sacará dinero y que si no lo hacia, varias cosas le iban a pasar a su hija. Esas amenazas luego fueron analizadas y los policías le informaron a la madre que eran falsos.

Sin embargo, la estafa le causo a la señora tanto daño que su corazón sufrio .

"El dijo que por cada vez que yo hiciera un error mi hija iba a pagar las consecuencias", dijo Henry.

"El se enojo tanto y me hizo pensar que violo a mi hijo, el dijo que iba a violar a mi hija, y ella comenzó a gritar a fondo por su vida", agregó Henry.

El susto fue tan grande que su corazón no pudo con todo el estrés. Ella se desgarró la aorta y su corazón. Momentos después de llegar al hospital, el esposo de la víctima fue informado que su esposa iba a necesitar una cirugía de emergencia. La familia reporto el incidente al Buró de Investigaciones Federales o el FBI por sus siglas en inglés, pero ahora le quiere compartir este caso a la comunidad para evitar que esto le pase a otras personas.