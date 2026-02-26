Una preparatoria en Thornton fue evacuada luego de que un incendio se activará

THORNTON, Colo. (KTLO)-- Bomberos al norte del área Metropolitana de Denver estuvieron trabajando rápidamente para eliminar el fuego que ocurrió en Thornton. El incendio hasta evacuo a una preparatoria y varias viviendas en la zona. También cerro la interestatal, con una nube negra que se podia ver alrededor de las 12:30 de la tarde.

Los bomberos mencionan que los altos vientos, y las condiciones extremadamente secas fueron la causa del siniestro. Más de 100 bomberos estaban presentes y lo pudieron contener tras quemar 10 acres. Los equipos batallaron por dos horas y cuatro bomberos fueron lesionado, mientras que un residente sigue fue hospitalizado por sus heridas.

Los investigadores ahora estan determinando la causa del fuego.