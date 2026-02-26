Skip to Content
Noticias Locales

Una preparatoria en Thornton fue evacuada luego de que un incendio se activará

By
Updated
today at 3:38 PM
Published 3:32 PM

THORNTON, Colo. (KTLO)-- Bomberos al norte del área Metropolitana de Denver estuvieron trabajando rápidamente para eliminar el fuego que ocurrió en Thornton. El incendio hasta evacuo a una preparatoria y varias viviendas en la zona. También cerro la interestatal, con una nube negra que se podia ver alrededor de las 12:30 de la tarde.

Los bomberos mencionan que los altos vientos, y las condiciones extremadamente secas fueron la causa del siniestro. Más de 100 bomberos estaban presentes y lo pudieron contener tras quemar 10 acres. Los equipos batallaron por dos horas y cuatro bomberos fueron lesionado, mientras que un residente sigue fue hospitalizado por sus heridas.

Los investigadores ahora estan determinando la causa del fuego.

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

