Tiroteo en Pueblo bajo investigación: Una persona muerta dentro de una vivienda al sur de Colorado

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La comunidad de Pueblo presenció un tiroteo alrededor de las 3:26 de la mañana. Los oficiales respondieron a un reporte de un tiroteo en la cuadra 2800 al este de la calle 14. Cuando llegaron a la escena encontraron a una persona sin vida dentro de una vivienda.

Sin embargo, los policías sí pudieron hablar con una persona que estaba en la escena, herida.

Telemundo Sur Colorado tiene entendido que esa persona tenia una herida de bala, y fue transportada a un hospital local con lesiones que no van a perjudicar su vida.

El médico forense de Pueblo menciono que la identidad de la víctima a sido revelada pero

no publicada hasta tener contacto con familiares. Los detectives están buscando a las personas responsable del incidente.