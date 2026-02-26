Skip to Content
Noticias Locales

Tiroteo en Pueblo bajo investigación: Una persona muerta dentro de una vivienda al sur de Colorado

KRDO
By
New
Published 3:46 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La comunidad de Pueblo presenció un tiroteo alrededor de las 3:26 de la mañana. Los oficiales respondieron a un reporte de un tiroteo en la cuadra 2800 al este de la calle 14. Cuando llegaron a la escena encontraron a una persona sin vida dentro de una vivienda.

Sin embargo, los policías sí pudieron hablar con una persona que estaba en la escena, herida.
Telemundo Sur Colorado tiene entendido que esa persona tenia una herida de bala, y fue transportada a un hospital local con lesiones que no van a perjudicar su vida. 

El médico forense de Pueblo menciono que la identidad de la víctima a sido revelada pero
no publicada hasta tener contacto con familiares. Los detectives están buscando a las personas responsable del incidente.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.