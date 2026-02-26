Skip to Content
Incendio en Fort Carson sigue activo

DVONTE FRYE
A past image of a fire on
Published 3:26 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El incendio en Fort Carson sigue activo, al momento esta 30 por ciento contenido, según un portavoz del departamento de bomberos de Fort Carson.

 El miércoles el incendio quemo entre 350 a 400 acres en el area de entrenar. Los bomberos aún continúan lidiando con el siniestro. La última actualización que tuvimos es la alerta de no quemar materiales cerca del area. Al momento también algunos residentes de Fountain mencionan que la calidad de aire en la zona esta baja. Eso se espera que continúe hoy nosotros estaremos al pendiente sobre otras actualizaciones.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

