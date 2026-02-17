4 muertos y por lo menos 8 personas internadas tras choques mortales en la I25 al sur de Pueblo

Noticias de última hora, un desastre ocurrió el martes en la interestatal 25.. Dejo ambos lados de la interestatal cerrados por varias horas esto después de que varios choques ocurrieran al sur de Pueblo, cerca de Stem Beach.

Tenemos nueva información del departamento de policía estatal. Ellos dicen que a este momento han confirmado por lo menos cuatro muertes en un incidente que involucro a 30 autos. Los lideres de CommonSpirit Health han confirmado que tiene a 8 pacientes en condición estable tras los choques. Los uniformados del departamento de animales también asistieron ya que por lo que entendemos había algunos animales de granja tambien involucrados en los choques.

Los investigadores aun no han determinado la causa del choque, pero el departamento de transportación estuvieron en la escena para determinar la causa del incidente. Un video que nos mando un televidente demuestra lo intenso que estaba la escena mortal.