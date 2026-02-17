17 días desaparecida: FBI continúa la búsqueda de Nancy Guthrie

NACIONAL, (KTLO)--Han pasado 17 días desde que se reportó la desaparición de Nancy Guthrie y los investigadores que trabajan en el caso que ha captado la atención nacional se enfrentan a una combinación única de desafíos.

Estamos entrando la tercera semana de la investigación acerca del secuestro de Nancy Guthrie, la señora de 84 años y la madre de la presentadora del noticiero NBC en Estados Unidos. Todavía no se sabe si hay sospechosos. Si hay personasde interés para los investigadores.

Hasta ahora nos han dicho que no hay nada acerca de ese nivel de investigación en estos momentos.

Pero hoy estamos esperando noticias, quizás acerca de pruebas de ADN que se han encontrado en varios lugares.El viernes pasado, los oficiales aquí en Tucson, Arizona, mencionaron que también se han encontrado pruebas de ADNadentro de la casa de Guthrie.

Lo que quiere decir es que si esas dos pruebas coinciden, puede haber una situación donde hay un no quiero decirsospechoso porque no se sabe, pero habría un nivel nuevo para investigar en esta situación.

Quizás podría ser una situación que puede traer los investigadores a una nueva persona para investigar.

Pero en estos momentos no sabemos si esas pruebas han coincidido y estamos esperando saber aprender sobre esa situación en estos momentos también lo otro interesante de lo que está sucediendo aquí con la investigación es que si se acuerda de la semana pasada, los investigadores aquí encontraron video imágenes del sospechoso entrando a la casa de Nancy Guthrie por la mañana, el día 1.º de febrero.

Los investigadores aquí nos han dicho que hay varias cámaras como esas dentro de la casa. En estos momentos también están están tratando de sacar video de esos sistemas y eso puede también crear una situación donde investigadores pueden encontrar más fotos, más videos del sospechoso.