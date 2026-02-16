México organiza una campaña de donación para ayudar a Cuba con la escasez de combustible
NACIONAL, (KTLO)-- Nos vamos hacia México donde este fin de semana, el colectivo de solidaridad "Va por cuba” y la asociación de cubanos residentes en México,
Iniciaron este domingo una campaña de recolección de alimentos de larga duración y medicamentos para apoyar a Cuba.
Ellos estarán en el zócalo de la ciudad de México hasta el 22 de febrero.
Donde su meta es ayudar a los residentes de Cuba que al momento están batallando tras
escasez de combustible.