México organiza una campaña de donación para ayudar a Cuba con la escasez de combustible

NACIONAL, (KTLO)-- Nos vamos hacia México donde este fin de semana, el colectivo de solidaridad "Va por cuba” y la asociación de cubanos residentes en México,

Iniciaron este domingo una campaña de recolección de alimentos de larga duración y medicamentos para apoyar a Cuba.

Ellos estarán en el zócalo de la ciudad de México hasta el 22 de febrero.

Donde su meta es ayudar a los residentes de Cuba que al momento están batallando tras

escasez de combustible.