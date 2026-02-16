Skip to Content
México organiza una campaña de donación para ayudar a Cuba con la escasez de combustible

Published 12:15 PM

NACIONAL, (KTLO)-- Nos vamos hacia México donde este fin de semana, el colectivo de solidaridad "Va por cuba” y la asociación de cubanos residentes en México,

Iniciaron este domingo una campaña de recolección de alimentos de larga duración y medicamentos para apoyar a Cuba.

Ellos estarán en el zócalo de la ciudad de México hasta el 22 de febrero.

Donde su meta es ayudar a los residentes de Cuba que al momento están batallando tras 

escasez de combustible.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

