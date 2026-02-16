Skip to Content
Noticias Locales

Apuñalamiento ocurrió por una discusión en Colorado Springs

Published 12:12 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Lo que comenzó como una discusión finalizo como un caso de apuñalamiento al este de Colorado Springs.

Ocurrió en el  area de Galley road al norte de Murray Bulevard, cerca de la preparatoria Michelle. El domingo en la mañana, varias personas reportaron a un hombre en la calle sangrando.

Cuando la policía llego a la escena encontraron a otro hombre cerca de la zona en un complejo de apartamentos. Ambos con heridas graves y fueron trasladados a un hospital local. 

Los vecinos en el área mencionan que incidentes  como estos son demasiado comunes en esta área. Al momento, nadie a sido arrestado en este caso.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

