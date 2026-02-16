Alerta de bandera roja: Altos vientos y baja humedad contribuye al peligro de incendios

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Este lunes, comenzamos la semana Con un aviso de incendios ya que estamos en una alerta de bandera roja. Esta alerta comenzara hoy y durará hasta el martes.

Los altos vientos, la baja humedad y el pasto seco causa una receta perfecta para un siniestro.

El martes, hasta pudiéramos presencias un viento que pueda causar daños por lo tanto, el departamento de bomberos en Colorado Springs esta urdiéndole a todos que

tengan precaución y se preparen hoy. Para asegurarse que usted este bien actualizado puede registrarse para recibir las alertas. Todo lo que tiene que hacer es ir a la página PeakAlerts.Org

Tenga una bolsa de pertenencias esenciales por si su familia tiene que evacuar y tenga un plan de escape con su familia por cualquier cosa.