Skip to Content
Noticias Locales

Alerta de bandera roja: Altos vientos y baja humedad contribuye al peligro de incendios

MGN
By
Published 12:09 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Este lunes, comenzamos la semana Con un aviso de incendios ya que estamos en una alerta de bandera roja. Esta alerta comenzara hoy y durará hasta el martes. 

Los altos vientos, la baja humedad y el pasto seco causa una receta perfecta para un siniestro.

El martes, hasta pudiéramos presencias un viento que pueda causar daños por lo tanto, el departamento de bomberos en Colorado Springs esta urdiéndole a todos que

tengan precaución y se preparen hoy. Para asegurarse que usted este bien actualizado puede registrarse para recibir las alertas. Todo lo que tiene que hacer es ir a la página  PeakAlerts.Org

Tenga una bolsa de pertenencias esenciales por si su familia tiene que evacuar y tenga un plan de escape con su familia por cualquier cosa.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.