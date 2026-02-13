Skip to Content
Nuevos antojitos dentro de Normas Bakery para el Día de San Valentín

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Hay un nuevo regalo que quizás le pueda regalar a su ser querido durante el día del amor y la amistad. Por años Normas Bakery ha hecho pan dulce. Pero este año se tomaron la tarea de crear algo único para aquellos enamorados, este fin de semana cuando usted vaya a la panadería podrá no solo comprar conchas, pero también un corazón de chocolate para su ser querido y otros lindos antojitos. Recuerde, para más información de la panadería puede visitar el sitio oficial de Normas Bakery.

Andrea Herrera

