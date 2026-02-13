Amenaza de un explosivo en Calhan causa la clausura de varios negocios locales

CALHAN, Colo. (KTLO)-- Después de un susto en Calhan, la comunidad ahora esta abriendo sus negocios locales una vez más. Ocurrió alrededor de las 2 de la tarde cerca de la zona de comida en el centro de la ciudad ubicado en la Avenida Colorado. Los documentos oficiales mencionan que un hombre reporto que recibió mensajes de amenaza sobre una bomba declarando que había una bomba hecha a mano dentro de un automóvil en el area.

La policía de Calhan llego rápidamente y revisaron la zona, incluyendo todos los edificios y negocios cercanos. Incluso, caninos de parte de la unidad del Departamento de Policía de Calhan asistieron pero no encontraron ningún explosivo. Sin embargo, el hombre quién hizo las amenazas sí fue detenido una hora después de la amenaza. Por lo tanto, la policia declaro que no hay una amenaza activa para la comunidad.