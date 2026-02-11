Administración Trump deja en limbo a varios centros sin fines de lucro por recortes en fondos

DENVER, Colo. (KTLO)-- La administración Trump esta dejando en limbo el acceso a mas de 600 millón de dólares en fondos para la salud pública en cuatro estados demócratas incluyendo Colorado. Y una organización local menciona que este impacto pudiera afectar a su programa de prevención de VIH.

El jefe del departamento de Salud de "Colorado Health Network" dijo que él esta en shock después de enterarse que su organización fueran unos de los afectados. Más de 370,000 dólares para ser exactos. El centro sin fines de lucro al momento esta en su ultimo año de una beca que ganaron con fondos que ayudan a sus exámenes en Colorado Springs y Denver.

Enfocándose en comunidades de pueden ser impactadas por VIH. El jefe dice que esos fondos ayudan a que las personas reciban exámenes y tengan acceso a tratamientos y reciban medicamentos preventivos. Agregando que perder el dinero los afectaría severamente.