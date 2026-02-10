DMV enfrenta nuevos cambios: Clausura de unos sitios durante las actualizaciones

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Los departamento de vehículos motorizados en Colorado Springs estarán cerrados por varios días comenzando este viernes. Pero las personas podrán ir en linea para utilizar los servicios de una forma temporal los oficiales del departamento le están pidiendo a los residentes que tengan paciencia ya que viene nuevas actualizaciones ellos dicen que cuando todo ya este completo las oficinas estarán abiertas el 18 de febrero con la excepción de Fort Carson. Ese DMV estará listo para el 23 de febrero.