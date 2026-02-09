Skip to Content
Noticias Locales

Hombre de 63 años detenido por homicidio en Pueblo

By
Updated
today at 3:35 PM
Published 2:52 PM

PUEBLO, Colorado. (KTLO)-- La policía de Pueblo arresto a un hombre de 63 años quien ahora enfrenta cargos por homicidio, en conexión a un homicidio del primer del año.

James Mckenney, es acusado de matar a un hombre en un hotel durante el fin de semana después de que una pelea se convirtió violenta. Ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron al hombre muerto en la escena. 

El nombre de la víctima no ha sido realizado. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.