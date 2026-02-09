Hombre de 63 años detenido por homicidio en Pueblo

PUEBLO, Colorado. (KTLO)-- La policía de Pueblo arresto a un hombre de 63 años quien ahora enfrenta cargos por homicidio, en conexión a un homicidio del primer del año.

James Mckenney, es acusado de matar a un hombre en un hotel durante el fin de semana después de que una pelea se convirtió violenta. Ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron al hombre muerto en la escena.

El nombre de la víctima no ha sido realizado.