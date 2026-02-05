Skip to Content
Noticias Locales

Diputado arrestado por abuso infantil y sexual en el Condado Pueblo

Pueblo County Sheriff’s Office
CONDADO PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Un antiguo diputado del condado pueblo actualmente enfrenta acusaciones por presuntamente abusar sexualmente a un menor. Desde entonces él a sido despedido y arrestado por una investigación que ocurrió en diciembre. Su nombre es Andrew Ward y él fue arrestado el miércoles. Según la oficina del alguacil del Condado Pueblo . 

Los detectives identificaron a los posibles víctimas, ambos menores de edad. Por incidentes que ocurrio en el 2020. Ellos también encontraron material explícito que tenia contenido de abuso sexual infantil . Ward ahora esta detenido sin una oportunidad de una fianza y enfrenta varios cargos en su contra por abuso sexual infantil y explotación de menores. 

Él a sido parte del departamento del alguacil por 11 años. 

