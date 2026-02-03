Skip to Content
Un vehículo choca contra otros autos en una avenida, matando a dos adolescentes tras el impacto

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Tenemos nueva información sobre el video que recibimos dónde una persona estaba manejando a alta velocidad y causo un choque automovilístico. Así es como se veía el auto moviéndose a una alta velocidad impactándose contra trafico en la avenida Evans. Este choque mando a tres adolescentes al hospital, dos de ellos han fallecido.

La policía de Pueblo menciono que el auto era robado y que posiblemente era el mismo auto involucrado en el incidente que ocurrió el sábado en la tarde, donde varios menores de edad estaban corriendo por sus vidas en el parque Briarwood. Luego de que un auto los estaba persiguiéndolos al oeste del lago Minnequa, gritándoles cosas inapropiadas. La policía cree que este pudiera ser el mismo auto pero la investigación sigue su curso. 

Antes del choque tuvimos la oportunidad de hablar con el vecino que ayudo a los menores luego de que ellos le fueran a pedir auxilio. Ella menciona que los menores tenían mucho miedo y estaban en shock ella solo espera que encuentren a la persona responsable y menciona que los niños no se deben de preocupar de situaciones como estas. Si no ser niños y disfrutar del parque. Al momento no hay ningún arresto en este caso.

