Joven de 18 años pasará más de una década en prisión tras balear a un menor de edad en la cabeza

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- El hombre convicto de disparar a una menor de 13 años en Pueblo enfrentará tiempo en prisión como un adulto. Esto viene luego de una batalla larga donde la familia de la víctima esperaba que él fuera convicto como un adulto y no un juvenil. El lunes, un juez sentencio al hombre de 18 años, Romello Hernandez a 22 años tras las rejas. Tras dispararle a Diamond Sanchez la menor de 13 años en la cabeza durante el verano en Pueblo.

El juez le dio la oportunidad a Hernandez para que hablara después de escuchar su sentencia pero él negó comentar. Sin embargo, su abogado dijo que el menciono en una carta que toma la responsabilidad en sus acciones. Mientras que la familia de la víctima dice que le da gracias al sistema de justicia por darles esta oportunidad para comenzar el proceso de sanar.