Noticias Locales

8 años tras las rejas por robo de dos perros

Arapahoe County Sheriff's Office
By
Published 3:34 PM

CENTENNIAL, Colo. (KTLO)-- Tenemos nuevos datos sobre el caso de robo que ocurrió en Centennial. Posiblemente recuerde este caso del año pasado donde un hombre presuntamente tuvo una convulsión antes de que otro hombre se diera a la fuga con varios perros.

El hombre quien quien se robo los perros es Jonathan Muniz y él ha sido sentenciado a 8 años en prisión. Esto después de que se diera a la fuga con dos perros que costaban alrededor de 43,000 dólares por cada uno. Los investigadores se dieron cuenta que el hombre falsifico su condición médica para que el hombre tuviera tiempo para huir. 

Muniz enfrenta cargos por robo, delitos graves y asalto en tercer grado entre otros.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

