Persona intenta atropellar a menores de edad en Pueblo
PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Empezamos el noticiero con nueva información sobre un incidente esta ocurriendo al Sur de Colorado. El incidente ocurrió en Briarwood Park en Pueblo en la esquina de Carlee Drive y la calle Emilia. Los detalles son limites al momento pero tenemos entendido por un testigo que una persona estaba dentro de un auto gritándole a menores de edad en un parque y que intencionalmente se le acerco a algunos de ellos y hasta intento atropellarlos.
Nosotros tenemos a una reportera en pueblo al momento quien nos comenta que ella hablo con una de las vecinas donde los menores fueron a pedir ayuda. Esto después de que la agresora en el vehículo les gritara cosas irrespetuosas, racistas y hasta intentara atropellarlos.
El caso sigue bajo investigación, Telemundo Sur Colorado los mantendrá bien informados sobre cualquier actualización.