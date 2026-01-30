Skip to Content
Noticias Locales

Estudiantes locales organizan protesta en memoria de Renne Good y Alex Pretti

By
today at 3:50 PM
Published 3:27 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Estudiantes en la preparatoria en el centro de Colorado Springs organizaron un marcha para protestar contra los agentes de ICE. Recordemos que los oficiales de inmigración han matado a dos americanos en Minneapolis.

Primero Renne Good y Alex Pretti, ambos tenían relación con Colorado. Por lo tanto varios estudiantes sienten que esto impacta sus vidas  ya que eran personas con seres queridos en Colorado.  Los estudiantes salieron el jueves, con la esperanza que algo cambie. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.