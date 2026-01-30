Estudiantes locales organizan protesta en memoria de Renne Good y Alex Pretti

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Estudiantes en la preparatoria en el centro de Colorado Springs organizaron un marcha para protestar contra los agentes de ICE. Recordemos que los oficiales de inmigración han matado a dos americanos en Minneapolis.

Primero Renne Good y Alex Pretti, ambos tenían relación con Colorado. Por lo tanto varios estudiantes sienten que esto impacta sus vidas ya que eran personas con seres queridos en Colorado. Los estudiantes salieron el jueves, con la esperanza que algo cambie.