Skip to Content
Noticias Locales

Entrenador de fútbol americano es acusado de golpear a un estudiante durante un juego escolar

Viewer
By
Published 3:08 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- En los EE.UU. la cultura del deporte de futbol americano es muy tosco y se trata de trabajar en equipo. Por lo tanto varios padres de la preparatoria Vista Ridge mencionan que esa linea de ser toscos se paso luego de que un entrenador puso sus manos en un estudiante.

El video fue grabado en agosto del año pasado donde se puede ver al entrenador, Matt Wibbels pegándole a un estudiante en la cabeza. Sin importar que este incidente ocurrió hace unos meses dos padres y una maestra nos comentan que ellos apenas se dieron cuenta del incidente.

Así que le preguntamos a la escuela si hubo una consecuencia para el entrenador tras estos actos. Ahora Wibbels nos menciona que ella un momento de celebración y no de enojo. Y que la escuela lidio con el incidente en septiembre.

Mientras que la escuela confirmo que sí hubo una investigación donde acciones se tomaron, pero no nos confirmaron esos detalles. Wibbels aún sigue como entrenador hoy. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.