Entrenador de fútbol americano es acusado de golpear a un estudiante durante un juego escolar

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- En los EE.UU. la cultura del deporte de futbol americano es muy tosco y se trata de trabajar en equipo. Por lo tanto varios padres de la preparatoria Vista Ridge mencionan que esa linea de ser toscos se paso luego de que un entrenador puso sus manos en un estudiante.

El video fue grabado en agosto del año pasado donde se puede ver al entrenador, Matt Wibbels pegándole a un estudiante en la cabeza. Sin importar que este incidente ocurrió hace unos meses dos padres y una maestra nos comentan que ellos apenas se dieron cuenta del incidente.

Así que le preguntamos a la escuela si hubo una consecuencia para el entrenador tras estos actos. Ahora Wibbels nos menciona que ella un momento de celebración y no de enojo. Y que la escuela lidio con el incidente en septiembre.

Mientras que la escuela confirmo que sí hubo una investigación donde acciones se tomaron, pero no nos confirmaron esos detalles. Wibbels aún sigue como entrenador hoy.