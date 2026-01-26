Indignación en la comunidad tras otra muerte de un estadounidense por agentes de ICE

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Otra vez estamos viviendo los impactos negativo por agentes federales de inmigración o ICE por sus siglas en inglés luego de que otro hombre fuera baleado hasta la muerte en Mineápolis durante el fin de semana. Esta es el segundo caso de un estadounidense quien muere ante las manos de un agente de ICE en solo un mes. La ciudad esta lidiando con la muerte de Renne Good de Colorado Springs quien era una madre y murió a principios del mes.

Este sábado otra persona murió su nombre Alex Pretti de 37 años. Pretti era un enfermero de la Unidad de Cuidado Intensivo en Mineápolis. Él fue baleado varias veces mientras las personas grababan durante una protesta. Pretti tenia un permiso para usar una arma y estaba legalmente cargando su pistola.

Pretti no utilizo su pistola, pero algunos oficiales de la Administración Trump justifican él solo cargar una pistola es justificación para que ellos lo mataran.