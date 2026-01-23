Colorado bajo investigación por la Administración Trump

DENVER, Colo. (KTLO)-- Colorado esta lidiando con otra investigación por la Administración Trump. Varios testigos mencionan que la fundación Federal estarán visitando

a Colorado y otros 13 estados que están bajo investigación esto viene luego de que el presidente mencionara que iba a cortas los fondos para todas la ciudades que se consideren ciudades santuarios Las cuales afectan las redadas migratorias para los agentes de ICE. La meta es reducir el dinero que posiblemente puede ser utilizado inapropiadamente o como una forma de fraude.

Pero el anuncio no detalla nada de limitar dinero a recursos federales. Sin embargo, el Gobernador de Colorado Jared Polis menciono que la Administración Trump ha amenazada en eliminar mil billion de dólares en fondos de Colorado.

Los otros 14 estados que están bajo la investigación son estados que votaron por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del 2024.