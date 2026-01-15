Canino Benji se une al programa de rescate en Aspen, Colorado
ASPEN, Colo. (KTLO)--Vamos hacia aspen donde hay un nuevo compañero de trabajo entrenando para aprender rápidamente y ayudar a todos aquellos quien estén participando en el esquí o snowboarding.
Conozcan a Benji, un cachorro de 5 meses de raza golden retriever. Él esta aprendiendo con sus compañeros de trabajo a rescatar a la gente tras una avalancha.
Por meses ahora el dueño y los entrenadores de benji han estado entrenando al cachorro como parte de su programa " on-mountain canine ", el canino en la montaña.
Acostumbrándolo a subirse a la gondola utilizar sus chamarras, ruidos intensos, y hasta pisos
inestables. Al momento el dueño de Benji menciona que él esta haciendo todo con facilidad.