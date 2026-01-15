Agresor de UCCS es un exmilitar y alumno de la universidad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Tenemos nueva información sobre el hombre acusado de disparar una pistola en el campus de UCCS el lunes en la noche. Jonathan Sovine de 25 años es un antiguo Marine y estudiante de UCCS.

El ahora enfrenta varios cargos en su contra incluyendo intento de homicidio. Según documentos del arresto Sovine disparo tres balas hacia la víctima antes de que se diera a la fuga. Esto despues de una pelea por un espacio de estacionamiento.